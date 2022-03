Visite guidée de Pondaurat Pondaurat Pondaurat Catégories d’évènement: Gironde

Pondaurat Gironde Pondaurat 10 10 EUR La guide Alice Elbaz vous fait découvrir la commanderie Saint-Antoine de Pondaurat pendant une visite guidée d’1h30.

RDV devant l’église de Pondaurat.

