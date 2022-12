VISITE GUIDEE DE POMEROLS Pomérols Pomérols Pomérols Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Pomérols L’occupation du territoire remonte à la Préhistoire. En 1160, le village est organisé en castrum. En 1219, les seigneurs qui se succèdent à la tête de Pomérols jusqu’à la Révolution sont les familles de Lévis de Mirepoix et les Ducs d’Uzès. Les demeures du XIV e au XVI e siècle témoignent de cette histoire que le guide-conférencier vous dévoilera, tout comme il vous fera découvrir un véritable chef-d’œuvre architectural, le retable baroque en bois sculpté et doré du XVII e siècle, de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte.

– Départ minimum à 5 personnes : Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu. Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

L'occupation du territoire remonte à la Préhistoire. En 1160, le village est organisé en castrum. En 1219, les seigneurs qui se succèdent à la tête de Pomérols jusqu'à la Révolution sont les familles de Lévis de Mirepoix et les Ducs d'Uzès. Les demeures du XIV e au XVI e siècle témoignent de cette histoire que le guide-conférencier vous dévoilera.

