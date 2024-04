Visite guidée de Plan-les-Ouates : Saconnex-d’Arve Fontaine de Saconnex-d’Arve-Dessous Genève, dimanche 15 septembre 2024.

Visite guidée de Plan-les-Ouates : Saconnex-d’Arve Par monts et par vaulx Dimanche 15 septembre, 10h00 Fontaine de Saconnex-d’Arve-Dessous CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-15T10:00:00+02:00 – 2024-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-15T10:00:00+02:00 – 2024-09-15T12:00:00+02:00

Gratuit, sur réservation : 022 884 64 60 ou culture@plan-les-ouates.ch

Départ de la visite : fontaine de Saconnex-d’Arve Dessous (croisement rte du Camp et rte de Saconnex-d’Arve).

Accès : Bus 46, arrêt Pré Jardinier / Bus 43, arrêt Bellins

Une balade bucolique entre demeures ancestrales et vergers revitalisés pour découvrir l’histoire du hameau, sa faune et sa flore, et ses panoramas à ne pas manquer !

Fontaine de Saconnex-d'Arve-Dessous Route de Saconnex-d'Arve 125A Genève 1228 Genève culture@plan-les-ouates.ch

