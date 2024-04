Visite guidée de Plan-les-Ouates : histoire paysagère Ancienne école de Saconnex-d’Arve Genève, mercredi 22 mai 2024.

Début : 2024-05-22T10:00:00+02:00 – 2024-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T10:00:00+02:00 – 2024-05-22T12:00:00+02:00

Gratuit, sur réservation : 022 884 64 60 ou culture@plan-les-ouates.ch

Départ de la visite : devant l’ancienne école de Saconnex-d’Arve (rte de Saconnex-d’Arve 150). Accès : Bus 46, arrêt Saconnex-d’Arve.

Partez à la découverte de l’histoire paysagère et naturelle de Plan-les-Ouates. Cette année, nous incitons les participants à sortir et découvrir leur environnement naturel immédiat, en passant notamment au coeur de la réserve naturelle du bois d’Humilly et de la Bistoquette, afin de découvrir ce lieu unique qui est inscrit comme site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens.

Ancienne école de Saconnex-d'Arve route de Saconnex-d'Arve 150 Genève 1228 Genève culture@plan-les-ouates.ch

