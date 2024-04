Visite guidée de Plan-les-Ouates : Curiosités d’Arare Arrêt de bus Galaise Genève, dimanche 16 juin 2024.

Gratuit, sur réservation : 022 884 64 60 ou culture@plan-les-ouates.ch

Départ de la visite : Arrêt de bus Galaise (rte de Saint-Julien)

Nous vous invitons à parcourir les chemins d’Arare. Un voyage à travers les siècles, dans ce hameau aux origines lointaines et incertaines. Malgré l’extraordinaire expansion de la Commune, Arare a su conserver sa vocation rurale et la typologie de son noyau historique. Les maisons villageoises, l’incontournable Maison forte ainsi que la fontaine et la laiterie en sont les témoins.

Arrêt de bus Galaise Route de Saint-Julien, Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève culture@plan-les-ouates.ch

