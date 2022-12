VISITE GUIDEE DE PINET Pinet Pinet Catégories d’évènement: Hérault

2023-03-09

Hérault En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez ce village blotti entre les garrigues et le bassin de Thau, au cœur du vignoble « Picpoul de Pinet ». Il présente au travers de ses maisons vigneronnes, le bâti traditionnel des communes viticoles languedociennes.

– R-V devant Cave Coopérative

– Départ minimum 5 personnes : Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

