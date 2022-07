Visite guidée de Périgueux : Le Puy Saint-Front au Moyen-âge

Visite guidée de Périgueux : Le Puy Saint-Front au Moyen-âge, 24 août 2022, . Visite guidée de Périgueux : Le Puy Saint-Front au Moyen-âge



2022-08-24 16:00:00 – 2022-08-24 17:30:00 Mercredi 24 août Venez découvrir le quartier médiéval, son histoire, son patrimoine et bien évidemment la cathédrale Saint-Front. Départ à 16h depuis l’office de tourisme. Durée de visite : 1h30 Réservation conseillée. Groupes limités à 30 personnes. Mercredi 24 août Venez découvrir le quartier médiéval, son histoire, son patrimoine et bien évidemment la cathédrale Saint-Front. Départ à 16h depuis l’office de tourisme. Durée de visite : 1h30 Réservation conseillée. Groupes limités à 30 personnes. Mercredi 24 août Venez découvrir le quartier médiéval, son histoire, son patrimoine et bien évidemment la cathédrale Saint-Front. Départ à 16h depuis l’office de tourisme. Durée de visite : 1h30 Réservation conseillée. Groupes limités à 30 personnes. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville