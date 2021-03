Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Visite guidée de Pâques de la cave du domaine Bott Frères Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Visite guidée de Pâques de la cave du domaine Bott Frères, 28 mars 2021-28 mars 2021, Ribeauvillé. Visite guidée de Pâques de la cave du domaine Bott Frères 2021-03-28 – 2021-04-03

Le domaine familial vous accueille tous les jours (sauf les dimanches) à 14h30 pour une visite de caves dans un cadre spécialement décoré pour la fête des Pâques. Visite exceptionnelle le dimanche de Pâques à 10h30. +33 3 89 73 22 50

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé