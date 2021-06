Giromagny Fort Dorsner - Giromagny Giromagny, Territoire de Belfort Visite guidée de nuit à la lampe à pétrole au Fort Dorsner à Giromagny Fort Dorsner – Giromagny Giromagny Catégories d’évènement: Giromagny

Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny de nuit à la lampe à pétrole, avec vue panoramique sur la trouée de Belfort et ses alentours, un chef d’œuvre architectural du XIXème en grès rose du système Séré de Rivières. Il constitue l’extrêmité sud du rideau défensif de la Haute Moselle reliant les camps retranchés de Belfort et d’Épinal. Construit en grès rose, il se caractérise par une cour centrale octogonale.

Gratuit pour les – 3 ans ; 3€ pour les 4-12 ans ; 5€ pour adultes. Réservation obligatoire au 06 72 56 42 70.

