Caunes-Minervois Chapelle Notre-Dame du Cros Aude, Caunes-Minervois Visite guidée de Notre-Dame du Cros, au centre des marbres du Languedoc Chapelle Notre-Dame du Cros Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

Visite guidée de Notre-Dame du Cros, au centre des marbres du Languedoc Chapelle Notre-Dame du Cros, 19 septembre 2021, Caunes-Minervois. Visite guidée de Notre-Dame du Cros, au centre des marbres du Languedoc

Chapelle Notre-Dame du Cros, le dimanche 19 septembre à 15:00

Visite guidée de la chapelle de Notre-Dame du Cros et du site du Cros par Marie-Chantal Ferriol (CDAOA Aude). Le décor du sanctuaire montre l’extraordinaire activité marbrière à Caunes (XVIIe-XIXe s.).

Visite gratuite soumise aux mesures sanitaires (pass et masque)

Visite guidée de la chapelle de Notre-Dame du Cros et du site du Cros Chapelle Notre-Dame du Cros Le Cros, 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Chapelle Notre-Dame du Cros Adresse Le Cros, 11160 Caunes-Minervois Ville Caunes-Minervois lieuville Chapelle Notre-Dame du Cros Caunes-Minervois