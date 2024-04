Visite guidée de nos ateliers Poterie d’ALBI, samedi 21 septembre 2024.

Visite guidée de nos ateliers Journées européennes du patrimoine 2023 21 et 22 septembre Poterie d’ALBI

Début : 2024-09-21T10:00:00+02:00 – 2024-09-21T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T14:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:30:00+02:00

Les ateliers des Poteries d’Albi vous ouvrent leurs portes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2024, Départ des visites toutes les 45 minutes selon le nombre de participant. Présentez vous à la boutique et les filles vous placeront dans un groupe.

Venez découvrir nos métiers, nos savoir-faire, notre histoire familiale centenaire, notre équipe, nos poteries fabriquées avec amour. On vous attend avec impatiente.

Lore et toute l’équipe des Poteries d’ALBI.

Poterie d'ALBI 81000 81000 Occitanie Occitanie 0563607100 Transports à proximité

Possibilité de venir à pieds ou en vélo du centre ville d’ALBI

Parkings gratuits

Lore Camillo – Les Poteries d’ALBI