Visite guidée de Noël Bergheim

2021-12-11 15:00:00 – 2021-12-12 16:00:00

Bergheim Haut-Rhin Bergheim EUR A l'occasion du marché de Noël de Bergheim, venez découvrir ou redécouvrir de cette charmante bourgade, le temps d'une visite. Nos guides partageront avec vous les traditions de Noël de notre région, tout en vous faisant découvrir l'histoire de Bergheim à travers ses ruelles sinueuses et ses maisons anciennes, le tout dans un décor de fêtes. Illuminations féériques, chemin des crèches et marché de Noël authentique seront au rendez-vous : émerveillement garanti ! +33 3 89 73 23 23

