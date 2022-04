VISITE GUIDEE DE NIZAS ET DU SENTIER DE SAINTE-PERPÉTUE Nizas Nizas Catégories d’évènement: Hérault

Nizas Hérault Nizas De la tour du castrum à l’empreinte du pas de Sainte Perpétue, avec un guide-conférencier, partez à la découverte du petit patrimoine de pierre sèche et de la flore variée du causse basaltique de Nizas.

Balade de 3 km environ, chaussures de sport, eau, chapeau.

– RV : devant l’église

– Départ minimum 5 personnes

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

