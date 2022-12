VISITE GUIDÉE DE NÉZIGNAN-L’EVÊQUE Nézignan-l’Évêque Nézignan-l'Évêque Nézignan-l'Évêque Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Nézignan-l’Évêque Ancienne résidence d’été des évêques d’Agde, le village s’est développé autour de la butte de l’ancien château détruit en 1759. En compagnie d’un guide-conférencier, vous admirerez l’église du XIIe s., sublimée par son portail du XVIIe s., vous découvrirez les maisons de caractère, de style Renaissance qui contribuent au charme de Nézignan et où ont résidé de nombreux tailleurs de pierre.

-Départ minimum 5 personnes : Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

