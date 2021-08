Aléria Mulinu Rossu Aléria, Haute-Corse Visite guidée de Mulinu Rossu Mulinu Rossu Aléria Catégories d’évènement: Aléria

le dimanche 19 septembre

Marche d’approche de 10 mn jusqu’à l’entrée du moulin le long du canal d’arrivée des eaux du Tagnone, ouverture des portes d’accès à l’entrée du moulin avec explications du fonctionnement hydraulique et une partie historique avec pour support une superbe scénographie fixe. Visite du système hydraulique construit à la fin du XIXème siècle, vue plongeante sur l’étang de Del Sale et de la plus grande roselière de Corse avec observation ornithologique. Retour par le même chemin de 10 mn.

A partir de 6 ans

Visite guidée avec l'accord de l'administration pénitentiaire. Mulinu Rossu Etang del Sale, Aléria

2021-09-19

