Visite guidée de Morfosonic et Distrographie Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 17 février 2024.

Visite guidée de Morfosonic et Distrographie Découvrez les expositions Morfosonic et Distrographie Samedi 17 février, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Début : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

Découvrez avec un médiateur les expositions Morfosonic, musiques dessinées et Distrographie, Arts graphiques et musiques dans les fanzines (niveau -1 et 3ème étage).

À partir de 10 ans

Durée: 1h15

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition et Atrium (niveau –1)

