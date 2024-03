Visite guidée de Montreuil-Bellay « Tantôt Histoire, Tantôt Vin » Montreuil-Bellay, mardi 9 juillet 2024.

Visite guidée de Montreuil-Bellay « Tantôt Histoire, Tantôt Vin » Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Votre guide vous propose une balade à pied riche en découvertes historiques et anecdotes. À mi-parcours, vous découvrez ce jeu typique du Val de Loire la boule de fort. Puis, vous terminez par une dégustation de vins locaux.

Partez à la découverte de la cité fortifiée de Montreuil-Bellay, de l’incontournable au patrimoine plus confidentiel. Votre guide vous propose une balade à pied riche en découvertes historiques et anecdotes. À mi-parcours, vous découvrez ce jeu typique du Val de Loire la boule de fort. Pour finir, l’Association des Vignerons de Montreuil-Bellay vous propose une dégustation de vins locaux. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09

fin : 2024-07-09

41 Place du Marché

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire asso.vieux.cailloux@orange.fr

L’événement Visite guidée de Montreuil-Bellay « Tantôt Histoire, Tantôt Vin » Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire