VISITE GUIDÉE DE MONTREUIL-BELLAY Montreuil-Bellay, samedi 24 février 2024.

VISITE GUIDÉE DE MONTREUIL-BELLAY Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Amélie, guide conférencière, vous emmène en déambulation dans la ville, à la découverte de ses hauts lieux ainsi que de curiosités plus cachées mais non moins pleines d’histoire !

Visite guidée d’une partie de la ville haute, de la ville basse originelle, l’église St Pierre, les bords bucoliques du Thouet, anciennes portes de ville et fortifications exceptionnellement bien conservées, présentation du Château et de son église collégiale. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire escapadesviticool@outlook.fr

