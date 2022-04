VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN-SUR-LOIRE AVEC HELENE GUEGNARD Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN-SUR-LOIRE AVEC HELENE GUEGNARD Mauges-sur-Loire, 27 avril 2022, Mauges-sur-Loire. VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN-SUR-LOIRE AVEC HELENE GUEGNARD Mauges-sur-Loire

2022-04-27 – 2022-04-27

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire EUR 8 8 Venez découvrir les bords de Loire avec Hélène, pour une visite guidée ou pour une randonnée. Historienne de formation, vous découvrirez le passé et apprendrez à connaitre la vie des ligériens. Venez découvrir le passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire. 2 heures de déambulation depuis le coteaux jusqu’au bord de Loire. Programmes sur mesure pour les groupes. Réservation obligatoire par téléphone au 06 70 60 85 46 (au plus tard la veille de la visite)

Visite possible à partir de 4 personnes les mercredis semaine impaire, toute l’année. Suivez Hélène pour une visite de Montjean-sur-Loire. Visite tous les mercredis semaine impaire sur RDV à partir de 4 personnes. Venez découvrir les bords de Loire avec Hélène, pour une visite guidée ou pour une randonnée. Historienne de formation, vous découvrirez le passé et apprendrez à connaitre la vie des ligériens. Venez découvrir le passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire. 2 heures de déambulation depuis le coteaux jusqu’au bord de Loire. Programmes sur mesure pour les groupes. Réservation obligatoire par téléphone au 06 70 60 85 46 (au plus tard la veille de la visite)

Visite possible à partir de 4 personnes les mercredis semaine impaire, toute l’année. Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Ville Mauges-sur-Loire lieuville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN-SUR-LOIRE AVEC HELENE GUEGNARD Mauges-sur-Loire 2022-04-27 was last modified: by VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN-SUR-LOIRE AVEC HELENE GUEGNARD Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 27 avril 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire