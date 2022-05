Visite Guidée de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Visite Guidée de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc, 7 juillet 2022, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Visite Guidée de Montcuq Devant l’Office de tourisme 8 rue La Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc

2022-07-07 11:00:00 – 2022-07-07 12:00:00 Devant l’Office de tourisme 8 rue La Promenade

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot 6 6 EUR Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. En compagnie d’un guide conférencier, cette visite vous propose de partir à la découverte du patrimoine et de l’histoire mouvementée de ce village resté longtemps aux mains des comtes de Toulouse.

De son ancienne enceinte castrale surplombée par sa haute tour maîtresse, jusqu’à ses faubourgs cette visite de 2h mettra vos pas dans ceux des générations qui nous ont précédés. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. OTCVL-Visites-Montcuq

Devant l’Office de tourisme 8 rue La Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Autres Lieu Montcuq-en-Quercy-Blanc Adresse Devant l'Office de tourisme 8 rue La Promenade Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc lieuville Devant l'Office de tourisme 8 rue La Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc Departement Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcuq-en-quercy-blanc/

Visite Guidée de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc 2022-07-07 was last modified: by Visite Guidée de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc 7 juillet 2022 Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot