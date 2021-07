Montberthault Montberthault Côte-d'Or, Montberthault Visite guidée de Montberthault Montberthault Montberthault Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montberthault

Visite guidée de Montberthault Montberthault, 1 août 2021-1 août 2021, Montberthault. Visite guidée de Montberthault 2021-08-01 15:00:00 – 2021-08-01 16:30:00

Montberthault Côte-d’Or Montberthault 0 0 EUR Laissez-vous guider à travers les gorges du Serein menant au moulin Cattin, dont l’usage a évolué au fil de son existence jusqu’à devenir une usine électrique en 1902. +33 3 80 97 05 96 Laissez-vous guider à travers les gorges du Serein menant au moulin Cattin, dont l’usage a évolué au fil de son existence jusqu’à devenir une usine électrique en 1902. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Montberthault Étiquettes évènement : Autres Lieu Montberthault Adresse Ville Montberthault lieuville 47.46901#4.15901

Évènements liés