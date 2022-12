VISITE GUIDÉE DE MONTAGNAC Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Ce village mentionné dés le Xe siècle, s’organise autour de son église fortifiée Saint-André de style gothique méridional . Ville de foires au Moyen Âge, Montagnac abrite de nombreuses demeures médiévales et d’importants hôtels particuliers. Dans les rues tortueuses, vous découvrirez ce riche patrimoine du Grand siècle, en compagnie d’un guide-conférencier. – Départ minimum 5 personnes : Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

