du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Monde à l’envers à la Manufacture de Saint-Etienne. ————————————————— **Monde à l’envers** est une exposition narrative qui présente les objets du futur imaginés par quatre Stéphanois, les élèves de l’école primaire de Martigny-le-Comte et notre collectif de design Ansthelle. Ensemble, nous avons imaginé les objets d’un futur plus ou moins proche. À présent, c’est à vous visiteurs de nous dire à quoi servent ces objets. Dans quel but ont-ils été conçus ? Dans quel type d’avenir prennent-ils place ? Nous vous laissons la parole afin d’écrire ces histoires de futurs et de continuer ensemble ce projet expérimental. Pour cette édition, **Monde à l’envers** est accueilli au sein du Quartier Créatif de la Manufacture de Saint-Etienne. Les objets du futur imaginés par quatre Stéphanois ainsi que les élèves de l’école de Martigny-le-Comte vont être représentés dans ce lieu emblématique de l’histoire patrimoniale de Saint-Etienne. Ainsi, l’histoire de Saint-Etienne et le futur qui nous attend (peut-être) vont se croiser lors de cet événement où vos témoignages seront collectés afin d’écrire un récit sur les futurs imaginaires qui nous attendent (peut-être).

Entrée libre et gratuite. Nombre limité à 5 personnes par visite à raison de deux visites simultanées maximum sur le site.

Monde à l’envers vous accueille dans un univers fait de ruines atemporelles. Des objets issus du futur y sont dissimulés. C’est à vous de les faire apparaître et d’imaginer à quoi ils peuvent servir.

Quartier créatif Manufacture / Cité du design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



