Visite guidée de Milmarin Ploubazlanec, 21 avril 2022, Ploubazlanec.

Visite guidée de Milmarin Milmarin 16 rue de la Résistance Ploubazlanec

2022-04-21 – 2022-04-21 Milmarin 16 rue de la Résistance

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec

Découvrez la vie des pêcheurs à Terre-Neuve et Islande et celle des marins de commerce d’aujourd’hui grâce à cette visite combinée du musée Mémoire d’Islande et de l’exposition L’Appel du large. Réservation conseillée.

milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34

Milmarin 16 rue de la Résistance Ploubazlanec

