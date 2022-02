[VISITE GUIDÉE] De Merville à Franceville Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

[VISITE GUIDÉE] De Merville à Franceville Merville-Franceville-Plage, 31 octobre 2022, Merville-Franceville-Plage. [VISITE GUIDÉE] De Merville à Franceville Office de tourisme 1 Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage

2022-10-31 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-31 Office de tourisme 1 Avenue de Paris

Merville-Franceville-Plage Calvados Cette station balnéaire construite tardivement, par rapport à ses voisines, a été gravement touchée par la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, son charme demeure : anecdotes et découverte des figures et édifices de la ville sont au programme !

(Dès 10 ans) Cette station balnéaire construite tardivement, par rapport à ses voisines, a été gravement touchée par la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, son charme demeure : anecdotes et découverte des figures et édifices de la ville sont au programme !

(Dès… Cette station balnéaire construite tardivement, par rapport à ses voisines, a été gravement touchée par la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, son charme demeure : anecdotes et découverte des figures et édifices de la ville sont au programme !

(Dès 10 ans) Office de tourisme 1 Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Merville-Franceville-Plage Autres Lieu Merville-Franceville-Plage Adresse Office de tourisme 1 Avenue de Paris Ville Merville-Franceville-Plage lieuville Office de tourisme 1 Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage Departement Calvados

Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merville-franceville-plage/

[VISITE GUIDÉE] De Merville à Franceville Merville-Franceville-Plage 2022-10-31 was last modified: by [VISITE GUIDÉE] De Merville à Franceville Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage 31 octobre 2022 Calvados Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage Calvados