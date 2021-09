Martres-Tolosane Centre ville Haute-Garonne, Martres-Tolosane Visite guidée de Martres-Tolosane Centre ville Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Dorian Duffourg, guide-conférencier, natif de Martres-Tolosane, vous propose une découverte des richesses de son patrimoine tout au long de ses visites guidées. La première aura lieu le dimanche 24 octobre à 14h. Au programme de la visite : Centre historique de l’Antiquité à nos jours (Musée archéologique, église Saint-Vidian).

Sur réservation adulte 5€, enfant 2€ pas de paiement en CB, pass sanitaire et masque obligatoires

Laissez-vous guider par un guide martrais passionné! Centre ville Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

