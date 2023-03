Visite guidée de Marseilles-lès-Aubigny Marseilles-lès-Aubigny Marseilles-lès-Aubigny Catégories d’Évènement: Cher

2023-08-06 10:30:00 – 2023-08-06 12:00:00

Cher Marseilles-lès-Aubigny Laissez – moi vous emmener dans un voyage dans le temps, à une époque où les canaux étaient les artères commerciales de notre nation. À l’endroit où deux canaux se rencontraient, se trouvait un port qui était autrefois le point de transit incontournable pour les marchandises qui traversaient le pays. Ce port était le cœur battant de la batellerie, un témoin silencieux de l’histoire de notre pays. Les quais étaient jadis animés par des travailleurs acharnés qui déchargeaient des cargaisons de toutes sortes.

Aujourd’hui, le port est calme et paisible, mais il reste un rappel émouvant de la façon dont les voies navigables ont façonné notre histoire. Un rendez-vous avec l’histoire de la batellerie : à l’ancienne jonction des deux canaux, ce port fut incontournable au 19e siècle pour le transbordement des marchandises. ©Pays Loire Val d’Aubois

