Une **découverte du Moulin de la Sucrerie classé au titre des monuments historiques** actuellement en travaux et appelé à devenir **l’Usinerie, futur pôle régional dédié à la transition digitale des entreprises industrielles,** qui ouvrira ses portes au printemps 2022. _Attention accès difficile pour certains passages, réservé à des personnes sans difficultés de déplacement._

sur inscription

Visite du chantier de l’Usinerie, futur pôle dédié à la transition digitale des entreprises du Grand Chalon. Usinerie du Grand Chalon Quai Saint-Cosme,71100 Chalon sur saone Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

