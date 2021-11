Amiens Amiens Amiens, Somme Visite guidée de l’Usine Gruson Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Visite guidée de l’Usine Gruson Amiens, 6 novembre 2021, Amiens. Visite guidée de l’Usine Gruson Amiens

2021-11-06 – 2021-11-06

Amiens Somme Venez découvrir les locaux de l’ancienne usine Gruson, autrefois dépôt de grès et de charbon. Transformée en centrale électrique pour le tramway d’Amiens au début du XXe siècle, vous serez conquis par cet édifice incontournable du passé industriel amiénois. Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV sur place.

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Venez découvrir les locaux de l’ancienne usine Gruson, autrefois dépôt de grès et de charbon. Transformée en centrale électrique pour le tramway d’Amiens au début du XXe siècle, vous serez conquis par cet édifice incontournable du passé industriel amiénois. Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV sur place.

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Venez découvrir les locaux de l’ancienne usine Gruson, autrefois dépôt de grès et de charbon. Transformée en centrale électrique pour le tramway d’Amiens au début du XXe siècle, vous serez conquis par cet édifice incontournable du passé industriel amiénois. Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV sur place.

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. C.Caneele

Amiens

dernière mise à jour : 2021-11-06 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens