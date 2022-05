Visite guidée de l’usine Altéo Gardanne Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte de cette industrie Made in Gardanne …

Créée il y a 120 ans, l’usine de Gardanne est le siège historique de la production d’alumine dans le monde. Les alumines de spécialité font partie de notre quotidien puisque nous les trouvons dans de nombreux pro-duits : carrelage, papier de verre, matériaux anti-feu, écrans LCD de téléviseurs & smartphones…Avec une forte culture de l’innovation, Alteo ne cesse de développer des alumines de haute technicité pour les pro-duits d’avenir comme, par exemple, les batteries lithium-ion de voitures électriques.

Cette visite guidée vous fera découvrir l’histoire de cette industrie ancrée à la ville de Gardanne. Elle vous expliquera également les procédés de production d’alumine, ainsi que l’utilisation de ce produit dans la vie de tous les jours.



Plusieurs visites organisées dans l’année, en bus.



Inscriptions Obligatoire à l’Office de tourisme



