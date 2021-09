Firminy Site Le Corbusier Firminy, Loire Visite guidée de l’Unité d’Habitation Le Corbusier Site Le Corbusier Firminy Catégories d’évènement: Firminy

En compagnie d’un-e médiateur-trice, découvrez cet immeuble étonnant construit d’après le concept novateur de “ville verticale”. Le Site Le Corbusier vous ouvre les portes de l’appartement-témoin avec son mobilier des années 60, de l’école maternelle et de son toit-terrasse offrant une vue imprenable sur la vallée. Samedi à 14 h et 15 h 30.

Visite guidée payante (TP 10 €, TR 8,50€), entrée gratuite pour le reste du Site. 18 personnes maximum, billetterie en ligne obligatoire.

