Visite guidée de Luneray Place René Coty Luneray, mardi 13 août 2024.

Visite guidée de Luneray Place René Coty Luneray Seine-Maritime

L’Office de Tourisme Terroir de Caux, vous propose de partir à la découverte de Luneray. Vous découvrirez les éléments du patrimoine et de l’histoire locale Eglise, temple, école, bâti rural, ils n’auront plus de secret pour vous!

Vous emprunterez les petits les petits chemins qui sillonnent la commune et que l’on nomme ici les « sentes à panier » pour découvrir au plus près le passé de Luneray! Le protestantisme, l’activité textile et commerçante font partie des thèmes qui seront abordés tout au long de cette visite.

Rendez-vous devant la mairie de Luneray à 14h30! Prenez des chaussures confortables, nous emprunterons des chemins de terre et d’herbe!

Réservation obligatoire et nombre de place limité.

2024-08-13 14:30:00

Début : 2024-08-13 14:30:00

fin : 2024-08-13

Place René Coty Mairie

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

