Visite guidée de l’ouvrage du Four à Chaux ligne Maginot Lembach, dimanche 22 septembre 2024.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visites guidées d’un site majeur de la Ligne Maginot, l’ouvrage du Four-à-Chaux. Découvrez les installations et apprenez-en plus sur la vie vécue par les soldats durant la seconde guerre mondiale.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, au cours d’une visite guidée, découvrez cette imposante forteresse de la ligne Maginot, construite dans une colline calcaire entre 1930 et 1935. Le parcours de la visite vous fera découvrir une partie des équipements toujours en place et permettra de comprendre parfaitement le fonctionnement ainsi que le rôle de la ligne Maginot pendant la Seconde Guerre mondiale. L’ouvrage a la particularité d’être équipé d’un plan incliné unique en Alsace.

Exposition de matériel militaire américain (véhicules, armes, bivouac, etc) datant de la seconde guerre mondiale par l’association HMRA (Histoire Mémoire Reconstitution Alsace) sur le parking du site. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 10:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Rue du Four à Chaux

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est lignemaginot.lembach@orange.fr

