du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Gare de Lille Flandres – Voie 10

S’il est un train qui a marqué l’Histoire, c’est bien l’Orient-Express. Symbole intemporel de l’art du voyage, il constitue l’un des joyaux du patrimoine ferroviaire français. Aujourd’hui, le train se compose de sept voitures dont 4 sont classées au titre des Monuments historiques. Entre 2015 et 2018, ces-dernières ont été totalement restaurées afin de retrouver leur éclat d’origine.

Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. Départ toutes les 15 minutes avec des groupes de 12 personnes pour une visite de 40 minutes.

