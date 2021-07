Lodève Cathédrale Saint-Fulcran Hérault, Lodève Visite guidée de l’orgue et mini-concert Cathédrale Saint-Fulcran Lodève Catégories d’évènement: Hérault

le samedi 18 septembre à Cathédrale Saint-Fulcran

**L’Association les Amis des Orgues vous propose une visite guidée de l’orgue de la Cathédrale Saint-Fulcran par groupe de 8 personnes de 14h30 à 17h30 (attention : montée délicate de l’escalier).** **À 18h, un concert d’orgue gratuit prendra place au coeur de l’édifice.**

Découvrez les secrets et écoutez résonner l’orgue de la Cathédrale Saint-Fulcran de Lodève ! Cathédrale Saint-Fulcran Place Hôtel de ville, 34700 Lodève Lodève Hérault

