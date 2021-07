Elbeuf Église Saint-Étienne Elbeuf, Seine-Maritime Visite guidée de l’orgue de l’église Saint-Étienne Église Saint-Étienne Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Visite guidée de l’orgue de l’église Saint-Étienne Église Saint-Étienne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Elbeuf. Visite guidée de l’orgue de l’église Saint-Étienne

Église Saint-Étienne, le samedi 18 septembre à 14:30 Nombre de participants limité, accès difficile : nombreuses marches et escalier en colimaçon.

Découverte de l’orgue de tribune Cavaillé-Coll (fonctionnement et mécanique) et auditions par les Amis des orgues d’Elbeuf. Église Saint-Étienne 87 rue de la République, 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Étienne Adresse 87 rue de la République, 76500 Elbeuf Ville Elbeuf lieuville Église Saint-Étienne Elbeuf