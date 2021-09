Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés, Loiret Visite guidée de l’Oratoire carolingien par Christian Sapin (Historien) Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés Catégories d’évènement: Germigny-des-Prés

Germigny-des-Prés Loiret Germigny-des-Prés – par Christian Sapin, Historien spécialiste du bâti médiéval – Université de Bourgogne) en partenariat avec le service Culture et Patrimoine du Val de Sully – Construit au début du IXème siècle par l’abbé Théodulfe, l’oratoire de Germigny des Prés témoigne aujourd’hui encore de l’architecture carolingienne. Découvrez l’histoire de ce fleuron du patrimoine qui a fait l’objet de nouvelles études sous la direction de Christian Sapin. – RESERVATIONS RECOMMANDEES SUIVANT LA LIMITE DE PLACES DISPONIBLES –

– par Christian Sapin, Historien spécialiste du bâti médiéval – Université de Bourgogne) en partenariat avec le service Culture et Patrimoine du Val de Sully – Construit au début du IXème siècle par l'abbé Théodulfe, l'oratoire de Germigny des Prés témoigne aujourd'hui encore de l'architecture carolingienne. Découvrez l'histoire de ce fleuron du patrimoine qui a fait l'objet de nouvelles études sous la direction de Christian Sapin. – RESERVATIONS RECOMMANDEES SUIVANT LA LIMITE DE PLACES DISPONIBLES –

– PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE –

