Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés, 29 septembre 2021, Germigny-des-Prés.

Visite guidée de l’Oratoire carolingien 2021-09-29 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-29

Germigny-des-Prés Loiret Germigny-des-Prés

Une page de l’Histoire se lit à Germigny des Prés ! On vous emmène en visite, plus particulièrement au cœur de l’Oratoire carolingien, construit par l’un des proches conseillers de Charlemagne : Théodulfe. Il s’agit de l’une des plus anciennes églises de France, datant de 806, reconnue notamment pour sa sublime mosaïque d’inspiration byzantine!

tourisme@valdesully.fr +33 2 38 58 27 97

