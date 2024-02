Visite guidée de Longueil Salle Charles Lemoyne Longueil, mardi 16 juillet 2024.

Visite guidée de Longueil Salle Charles Lemoyne Longueil Seine-Maritime

Découvrez le village de Longueil, son histoire et son patrimoine naturel et culturel, en compagnie de votre guide. L’église Saint-Pierre classée monument historique, le marais communal, la motte féodale du château Nobel, la commune n’aura plus de secret pour vous !

RDV devant la salle Charles Lemoyne face à la brasserie la P’tite Pause (parking à côté de la brasserie).

Réservation obligatoire et nombre de place limité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 14:30:00

fin : 2024-07-16

Salle Charles Lemoyne Rue de la Hayette

Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

