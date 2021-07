Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Visite guidée de Longny au Perche Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Visite guidée de Longny au Perche Longny les Villages, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Longny les Villages. Visite guidée de Longny au Perche 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 12:00:00 LONGNY AU PERCHE 1, place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages Orne L’Office de tourisme vous propose une visite commentée de Longny-au-Perche, Petite Cité de Caractère et des extérieurs du château.

Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider au fil des ruelles qui vous mèneront à la découverte de maisons à pans de bois, de lavoirs, de trois cour d’eau, la Jambée, la Robioche et le Vaugelay, de l’église Saint-Martin, d’anciens moulins, du château de Longny… Vous parviendrez à la chapelle Notre-Dame de Pitié, un des joyaux du Perche.

RDV devant l’Office de Tourisme. L’Office de tourisme vous propose une visite commentée de Longny-au-Perche, Petite Cité de Caractère et des extérieurs du château.

Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider au fil des ruelles qui vous mèneront à la découverte de… otlongny@cdchautsperche.fr +33 2 33 73 66 23 https://www.tourismehautsduperche.fr/ L’Office de tourisme vous propose une visite commentée de Longny-au-Perche, Petite Cité de Caractère et des extérieurs du château.

Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider au fil des ruelles qui vous mèneront à la découverte de maisons à pans de bois, de lavoirs, de trois cour d’eau, la Jambée, la Robioche et le Vaugelay, de l’église Saint-Martin, d’anciens moulins, du château de Longny… Vous parviendrez à la chapelle Notre-Dame de Pitié, un des joyaux du Perche.

RDV devant l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Longny les Villages Adresse LONGNY AU PERCHE 1, place de l'Hôtel de Ville Ville Longny les Villages lieuville 48.53098#0.75255