Longny-les-Villages Mairie de Longny-au-Perche Longny les Villages, Orne Visite guidée de Longny-au-Perche, Cité de caractère Mairie de Longny-au-Perche Longny-les-Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Visite guidée de Longny-au-Perche, Cité de caractère Mairie de Longny-au-Perche, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Longny-les-Villages. Visite guidée de Longny-au-Perche, Cité de caractère

Mairie de Longny-au-Perche, le samedi 18 septembre à 10:30

L’Office de tourisme vous propose une visite guidée de Longny-au-Perche, Petite Cité de Caractère et des extérieurs de son château. Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider au fil des ruelles qui vous mèneront à la découverte de maisons à pans de bois, de lavoirs, de trois cour d’eau, la Jambée, la Robioche et le Vaugelay, de l’église Saint-Martin, d’anciens moulins, du château de Longny… Vous parviendrez à la chapelle Notre-Dame de Pitié, un des joyaux du Perche. Visite guidée de Longny-au-Perche, petite Cité de caractère Mairie de Longny-au-Perche 1 place de l’Hôtel de Ville, Longny-au-Perche, 61290 Longny-les-Villages Longny-les-Villages Longny-au-Perche Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Mairie de Longny-au-Perche Adresse 1 place de l'Hôtel de Ville, Longny-au-Perche, 61290 Longny-les-Villages Ville Longny-les-Villages lieuville Mairie de Longny-au-Perche Longny-les-Villages