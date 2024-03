Visite guidée de l’Odyssée de l’Olivier L’Oulibo Bize-Minervois, vendredi 7 juin 2024.

Début : 2024-06-07T10:30:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:30:00+02:00

La visite commence par un parcours dans l’oliveraie pour tout savoir sur la culture de l’olivier. Puis, dans le moulin, un son et lumière fait remonter le temps, jusqu’à notre époque. La visite se poursuit avec un espace muséographique multimédia aménagé dans l’ancien moulin pour découvrir en 5 étapes toute la symbolique de l’olivier, son rôle dans la littérature et les arts, son utilisation ancestrale dans l’univers des cosmétiques et de la beauté, les nombreux métiers qui lui sont associés, ses vertus médicinales et ses atouts santé. La visite se termine par une dégustation des olives, notamment la Lucques du Languedoc AOP et des huiles.

Pour les enfants, une chasse au trésor est organisée pendant la visite.

La visite peut être effectuée en français, anglais, espagnol, turc ou hongrois

Durée : environ 1h30

L’Oulibo Cabezac 11120 Bize-Minervois Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468419584 »}]

