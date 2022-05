Visite guidée de Livarot Livarot-Pays-d’Auge, 20 juillet 2022, Livarot-Pays-d'Auge.

Cet été, l’Office de Tourisme Authentic Normandy vous propose de découvrir ou redécouvrir, en

compagnie d’un guide-conférencier, l’histoire et le patrimoine de Lisieux et des centre-bourgs de notre destination, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives et Orbec.

Livarot, cité fromagère

Cité métallurgique depuis le Moyen-Age, Livarot devient à partir du XVIIe siècle le lieu de marché du fromage qui portera son nom. Des hâloirs y sont aussi bâtis pour l’affinage des fromages. En 1910, la fromagerie Georges Bisson s’installe aux portes de la ville aux côtés de la nouvelle fabrique de boites à fromage de Monsieur Georges Leroy. Les deux usines deviennent ainsi les moteurs de la cité et la rythment sa vie jusque dans les années 1960. Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité fromagère !

