Visite guidée de Lisieux Lisieux, 26 juillet 2022, Lisieux.

Visite guidée de Lisieux RDV Office de tourisme de Lisieux 11 rue d’Alençon Lisieux

2022-07-26 10:30:00 – 2022-07-26 12:00:00 RDV Office de tourisme de Lisieux 11 rue d’Alençon

Lisieux Calvados

Cet été, l’Office de Tourisme Authentic Normandy vous propose de découvrir ou redécouvrir, en compagnie d’un guide-conférencier, l’histoire et le patrimoine de Lisieux et des centre-bourgs de notre destination, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives et Orbec.

Lisieux, d’hier à aujourd’hui :

Un guide-conférencier vous emmène dans les rues de la ville à la découverte de son histoire et de son patrimoine : la cité gallo-romaine, le palais épiscopal et son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales et les hôtels particuliers, enfin la ville des Fifties.

tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr +33 2 31 48 18 10

dernière mise à jour : 2022-05-19 par