Antony Internat Saint-Joseph Antony, Hauts-de-Seine Visite guidée de l’internat Saint-Joseph (ancienne manufacture royale de cire) Internat Saint-Joseph Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

Visite guidée de l’internat Saint-Joseph (ancienne manufacture royale de cire) Internat Saint-Joseph, 19 septembre 2021, Antony. Visite guidée de l’internat Saint-Joseph (ancienne manufacture royale de cire)

Internat Saint-Joseph, le dimanche 19 septembre à 14:00

Venez découvrir l’ancienne manufacture royale de cire à Antony. Admirez l’écusson royal (inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques) représentant une ruche et des abeilles (1714), ainsi que l’ancienne chapelle avec une belle charpente à voliges et fermettes du XVIIIe siècle, ou l’horloge avec timbre à marteau du XIXe siècle. Une visite toutes les 30 minutes

Pour toutes les visites guidées, veuillez vous inscrire par courriel à l’adresse : culture@ville-antony.fr en précisant vos coordonnées.

Une visite toutes les 30 minutes Internat Saint-Joseph 14 avenue du bois de Verrières 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Autres Lieu Internat Saint-Joseph Adresse 14 avenue du bois de Verrières 92160 Antony Ville Antony lieuville Internat Saint-Joseph Antony