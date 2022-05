Visite guidée de l’installation “Arkeologika I” Musée et site archéologique d’Argentomagus Saint-Marcel Catégories d’évènement: Indre

le samedi 14 mai à Musée et site archéologique d’Argentomagus Découverte de l’installation textile réalisée par Anne Guibert-Lassalle et Lydie Arnoult, deux artistes plasticiennes, représentant une fiction archéologique en lien avec les chantiers de fouilles. Musée et site archéologique d’Argentomagus Les Mersans 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel Indre

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:45:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:45:00

