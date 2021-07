Visite guidée de l’île Sainte-Catherine Mairie de Tourville-la-Rivière, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tourville-la-Rivière.

Visite guidée de l’île Sainte-Catherine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Tourville-la-Rivière

L’île Sainte Catherine est un site naturel remarquable, floristique et faunistique, inscrit au réseau Natura 2000. Après un véritable travail de valorisation, d’entretien et de protection, la ville de Tourville-la-Rivière et ses partenaires (AIPPAM et CEN Normandie) vous ouvrent les portes de cette île protégée.

15 participants max, point de départ communiqué lors de la réservation, réservation possible à la mairie.

Dcouverte de l’île et exposition ludique à découvrir lors de la visite.

Mairie de Tourville-la-Rivière Place de la commune de Paris, 76410 Tourville-La-Rivière Tourville-la-Rivière Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00