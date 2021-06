Chalampé Chalampé Chalampé, Haut-Rhin Visite guidée de l’Ile du Rhin Chalampé Chalampé Catégories d’évènement: Chalampé

Haut-Rhin

Visite guidée de l’Ile du Rhin Chalampé, 26 juin 2021-26 juin 2021, Chalampé. Visite guidée de l’Ile du Rhin 2021-06-26 – 2021-06-26

Chalampé Haut-Rhin Chalampé EUR Entre Grand Canal d’Alsace et Vieux Rhin, parcourez le sentier pédagogique du Pic vert à travers la forêt, aussi appelée Jungle rhénane. Ce circuit de 1,5 km vous permettra d’observer la faune et la flore locale avec des jumelles ainsi que de constater l’évolution du Rhin au cours du temps. Ce fleuve qui, autrefois, façonnait le paysage au gré de ses crues est devenu un long fleuve tranquille suite aux interventions de l’Homme. Ce circuit de 1,5 km vous permettra d’observer la faune et la flore locale avec des jumelles ainsi que de constater l’évolution du Rhin au cours du temps. Ce fleuve qui, autrefois, façonnait le paysage au gré de ses crues est devenu un long fleuve tranquille suite aux interventions de l’Homme. +33 3 89 35 48 48 Ce circuit de 1,5 km vous permettra d’observer la faune et la flore locale avec des jumelles ainsi que de constater l’évolution du Rhin au cours du temps. Ce fleuve qui, autrefois, façonnait le paysage au gré de ses crues est devenu un long fleuve tranquille suite aux interventions de l’Homme. Entre Grand Canal d’Alsace et Vieux Rhin, parcourez le sentier pédagogique du Pic vert à travers la forêt, aussi appelée Jungle rhénane. Ce circuit de 1,5 km vous permettra d’observer la faune et la flore locale avec des jumelles ainsi que de constater l’évolution du Rhin au cours du temps. Ce fleuve qui, autrefois, façonnait le paysage au gré de ses crues est devenu un long fleuve tranquille suite aux interventions de l’Homme.

Détails Catégories d’évènement: Chalampé, Haut-Rhin Étiquettes évènement : Autres Lieu Chalampé Adresse Ville Chalampé lieuville 47.84654#7.55928