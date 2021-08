Poitiers Hypogée des dunes Poitiers, Vienne Visite guidée de l’hypogée des Dunes Hypogée des dunes Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

### Un haut lieu de naissance des arts chrétiens. L’hypogée des Dunes est un site fermé au public pour raison conservatoire. Ce site est exceptionnellement ouvert au public lors des Journées européennes de l’Archéologie ou des Journées euopéennes du Patrimoine.

Gratuit. Sur inscription.

Hypogée des dunes 14 rue du Père de la Croix, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

