Visite guidée de l’Hôtel Vagniez-Renon le Tribunal Administratif Amiens

Amiens Somme 9 Un bain de patrimoine, ça vous tente ? Plongez donc la tête la première dans l’histoire de cet ancien hôtel particulier, aujourd’hui tribunal administratif. De sa glacière à sa salle d’hydrothérapie, vous voguerez de découverte en découverte ! RDV à 16h-14, rue Lemerchier Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV sur place.

